Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier cyanotype Chez ta soeur Tournus

Atelier cyanotype Chez ta soeur Tournus samedi 17 janvier 2026.

Atelier cyanotype

Chez ta soeur 10 rue désiré mathivet Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17

ATELIER CYANOTYPE
Samedi 17 Janvier | 14h-16h
Découverte technique du cyanotype avec Hélène Retière
ADOULTES PRIX LIBRE (sur adhésion 2025-2026)
Matériel fourni
Découverte de la technique du cyanotype, un des tous premiers procédés de tirage photographique !
Sur réservation contact@cheztasoeur.org | SMS 0612145602   .

Chez ta soeur 10 rue désiré mathivet Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 14 56 02  contact@cheztasoeur.org

English : Atelier cyanotype

German : Atelier cyanotype

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier cyanotype Tournus a été mis à jour le 2025-10-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II