Atelier cyanotype Chez ta soeur Tournus

ATELIER CYANOTYPE
Samedi 17 Janvier | 14h-16h
Découverte technique du cyanotype avec Hélène Retière
ADOULTES PRIX LIBRE (sur adhésion 2025-2026)
Matériel fourni
Découverte de la technique du cyanotype, un des tous premiers procédés de tirage photographique !
Sur réservation contact@cheztasoeur.org | SMS 0612145602 .
Chez ta soeur 10 rue désiré mathivet Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 14 56 02 contact@cheztasoeur.org
