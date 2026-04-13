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Atelier : Cyanotype végétal, Bibliothèque Champfleury, Avignon

Atelier : Cyanotype végétal, Bibliothèque Champfleury, Avignon

Atelier : Cyanotype végétal, Bibliothèque Champfleury, Avignon vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Champfleury

Adresse : Rue Marie Madeleine 84000 Avignon

Ville : 84000 Avignon

Département : Vaucluse

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : Entrée gratuite sur inscription

Atelier : Cyanotype végétal Vendredi 17 avril, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Initiez-vous au cyanotype : cette ancienne technique photographique utilise un support photosensible particulier pour révéler des empreintes d’un bleu profond, vous permettant de réaliser de belles créations sur papier.

Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
Jardiner la ville Tout public Atelier créatif

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