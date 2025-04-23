Atelier « Cyanotype Voyage photographique » Civaux

Atelier « Cyanotype Voyage photographique »

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

En famille, venez plonger dans l’univers magique du cyanotype, un procédé photographique ancien et fascinant utilisant la lumière naturelle pour faire de magnifiques clichés couleur bleu de Prusse avec des végétaux !

Activité familiale (de 7 à 97 ans). Durée 3h Gratuit sur inscription

Infos et resa 05 49 48 34 61 / musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

