Atelier « Cyanotype Voyage photographique » Civaux
Atelier « Cyanotype Voyage photographique » Civaux mercredi 23 avril 2025.
Atelier « Cyanotype Voyage photographique »
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-04-23
fin : 2025-04-23
Date(s) :
2025-04-23 2025-04-29 2025-10-23
En famille, venez plonger dans l’univers magique du cyanotype, un procédé photographique ancien et fascinant utilisant la lumière naturelle pour faire de magnifiques clichés couleur bleu de Prusse avec des végétaux !
Activité familiale (de 7 à 97 ans). Durée 3h Gratuit sur inscription
Infos et resa 05 49 48 34 61 / musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
English : Atelier « Cyanotype Voyage photographique »
German : Atelier « Cyanotype Voyage photographique »
Italiano :
Espanol : Atelier « Cyanotype Voyage photographique »
L’événement Atelier « Cyanotype Voyage photographique » Civaux a été mis à jour le 2025-08-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne