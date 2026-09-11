Informations pratiques

Civaux

Atelier « Cyanotype : Voyage photographique »

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :

2026-10-28

En famille, venez plonger dans l’univers magique du cyanotype, un procédé photographique ancien et fascinant utilisant la lumière naturelle pour faire de magnifiques clichés couleur bleu de Prusse avec des végétaux !

Activité familiale (de 7 à 97 ans). Durée : 2h – Gratuit – sur inscription

Infos et resa : 05 49 48 34 61 / musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English :

L’événement Atelier « Cyanotype : Voyage photographique » Civaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne