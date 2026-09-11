Atelier « Cyanotype : Voyage photographique » Civaux
mercredi 28 octobre 2026 · Civaux
Informations pratiques
Civaux
Atelier « Cyanotype : Voyage photographique »
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 11:30:00
Date(s) :
2026-10-28
En famille, venez plonger dans l’univers magique du cyanotype, un procédé photographique ancien et fascinant utilisant la lumière naturelle pour faire de magnifiques clichés couleur bleu de Prusse avec des végétaux !
Activité familiale (de 7 à 97 ans). Durée : 2h – Gratuit – sur inscription
Infos et resa : 05 49 48 34 61 / musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English :
L’événement Atelier « Cyanotype : Voyage photographique » Civaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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