Atelier cyanotypes enfant

Avenue de Certes Audenge Gironde

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Céline fera découvrir le cyanotype aux enfants, un procédé photographique fascinant qui immortalise les empreintes de plantes grâce à la lumière du soleil. Un atelier découverte pour explorer chaque étape préparation, composition, exposition et révélation dans l’eau.

Repartez avec vos créations 3 affiches, 3 cartes et 3 marque-pages.

Attention, ce procédé est hautement addictif ! En cas de mauvais temps, une lampe UV remplacera le soleil.

Informations pratiques

Durée: 1h30

Pour les enfants dès 8 ans

Pour tout renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : Atelier cyanotypes enfant

L’événement Atelier cyanotypes enfant Audenge a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin