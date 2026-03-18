Atelier cyanotypes enfant Audenge
Atelier cyanotypes enfant Audenge mercredi 15 avril 2026.
Atelier cyanotypes enfant
Avenue de Certes Audenge Gironde
Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Céline fera découvrir le cyanotype aux enfants, un procédé photographique fascinant qui immortalise les empreintes de plantes grâce à la lumière du soleil. Un atelier découverte pour explorer chaque étape préparation, composition, exposition et révélation dans l’eau.
Repartez avec vos créations 3 affiches, 3 cartes et 3 marque-pages.
Attention, ce procédé est hautement addictif ! En cas de mauvais temps, une lampe UV remplacera le soleil.
Informations pratiques
Durée: 1h30
Pour les enfants dès 8 ans
Pour tout renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .
Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56
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English : Atelier cyanotypes enfant
L’événement Atelier cyanotypes enfant Audenge a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin