Informations pratiques

Samadet

Atelier cyanotypie sur céramique

Musée de Samadet Samadet Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 14:30:00

fin : 2026-11-15 17:30:00

Date(s) :

2026-11-15

La cyanotypie, une technique photographique ancienne née au XIXe siècle, produit de magnifiques tirages en bleu cyan sur papier ou tissu. Mais connaissez-vous son application sur céramique ? Avec Typhaine Bertaut, plongez dans l’univers de la chimie créative et repartez avec votre objet en céramique

La cyanotypie, une technique photographique ancienne née au XIXe siècle, produit de magnifiques tirages en bleu cyan sur papier ou tissu. Mais connaissez-vous son application sur céramique ? Avec Typhaine Bertaut, plongez dans l’univers de la chimie créative et repartez avec votre objet en céramique entièrement personnalisé. Sur réservation. Dès 12 ans. .

Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

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English : Atelier cyanotypie sur céramique

Cyanotype, an old photographic technique that originated in the 19th century, produces beautiful cyan-blue prints on paper or fabric. But did you know it can also be used on ceramics? Join Typhaine Bertaut as you dive into the world of creative chemistry and take home your own ceramic piece.

L’événement Atelier cyanotypie sur céramique Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse