Atelier cyanotypie sur céramique Samadet
dimanche 15 novembre 2026 · Samadet
Informations pratiques
Samadet
Atelier cyanotypie sur céramique
Musée de Samadet Samadet Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 14:30:00
fin : 2026-11-15 17:30:00
Date(s) :
2026-11-15
La cyanotypie, une technique photographique ancienne née au XIXe siècle, produit de magnifiques tirages en bleu cyan sur papier ou tissu. Mais connaissez-vous son application sur céramique ? Avec Typhaine Bertaut, plongez dans l’univers de la chimie créative et repartez avec votre objet en céramique
La cyanotypie, une technique photographique ancienne née au XIXe siècle, produit de magnifiques tirages en bleu cyan sur papier ou tissu. Mais connaissez-vous son application sur céramique ? Avec Typhaine Bertaut, plongez dans l’univers de la chimie créative et repartez avec votre objet en céramique entièrement personnalisé. Sur réservation. Dès 12 ans. .
Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Atelier cyanotypie sur céramique
Cyanotype, an old photographic technique that originated in the 19th century, produces beautiful cyan-blue prints on paper or fabric. But did you know it can also be used on ceramics? Join Typhaine Bertaut as you dive into the world of creative chemistry and take home your own ceramic piece.
L’événement Atelier cyanotypie sur céramique Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse
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