Atelier Cyber nettoyage de printemps Le Mix Mourenx
Atelier Cyber nettoyage de printemps Le Mix Mourenx samedi 21 mars 2026.
Atelier Cyber nettoyage de printemps
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Par la Cyberbase.
10h et 14h Vos ordinateurs, téléphones et boîtes mail n’auraient pas besoin d’un peu de ménage par hasard ? Ils sont peut-être encombrés et tournent au ralentis ? Venez nettoyer vos
fichiers dans la bonne humeur, afin de faire durer vos appareils. C’est bon pour la planète et le porte-monnaie ! Le Digital Cleanup Day a pour but de réduire l’empreinte environnementale du numérique par toutes sortes d’actions. Objectif dépasser les 105 Go supprimés lors de l’édition précédente ! .
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Cyber nettoyage de printemps
L’événement Atelier Cyber nettoyage de printemps Mourenx a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Coeur de Béarn