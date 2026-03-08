Atelier Cyber nettoyage de printemps Le Mix Mourenx

Atelier Cyber nettoyage de printemps

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Par la Cyberbase.

10h et 14h Vos ordinateurs, téléphones et boîtes mail n’auraient pas besoin d’un peu de ménage par hasard ? Ils sont peut-être encombrés et tournent au ralentis ? Venez nettoyer vos

fichiers dans la bonne humeur, afin de faire durer vos appareils. C’est bon pour la planète et le porte-monnaie ! Le Digital Cleanup Day a pour but de réduire l’empreinte environnementale du numérique par toutes sortes d’actions. Objectif dépasser les 105 Go supprimés lors de l’édition précédente ! .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

