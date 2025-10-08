Atelier cyber sécurité Mairie Huriel
Atelier cyber sécurité Mairie Huriel mercredi 8 octobre 2025.
Atelier cyber sécurité
Mairie 6 place de la Toque Huriel Allier
Début : 2025-10-08 11:00:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Protégez vos données et adoptez les bons réflexes numériques !
Un atelier pratique et accessible à tous pour mieux comprendre les risques en ligne et apprendre à sécuriser vos usages du quotidien.
Mairie 6 place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 mairie@huriel.fr
English :
Protect your data and adopt the right digital reflexes!
A practical workshop accessible to all, to help you better understand online risks and learn how to secure your daily activities.
German :
Schützen Sie Ihre Daten und nehmen Sie die richtigen digitalen Reflexe an!
Ein praktischer und für alle zugänglicher Workshop, um die Online-Risiken besser zu verstehen und zu lernen, wie Sie Ihre täglichen Nutzungen absichern können.
Italiano :
Proteggete i vostri dati e adottate buone abitudini digitali!
Un workshop pratico e accessibile a tutti, per aiutarvi a comprendere meglio i rischi online e imparare a rendere più sicure le vostre attività quotidiane.
Espanol :
¡Proteja sus datos y adopte buenos hábitos digitales!
Un taller práctico accesible a todos, para ayudarte a comprender mejor los riesgos en línea y aprender a hacer más seguras tus actividades cotidianas.
