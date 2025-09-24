ATELIER CYBERSÉCURITÉ Relais Caf Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER CYBERSÉCURITÉ Relais Caf Saint-Brevin-les-Pins mercredi 24 septembre 2025.
ATELIER CYBERSÉCURITÉ
Relais Caf 3 place de l’Hotel de ville Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 09:45:00
fin : 2025-09-24 11:45:00
Date(s) :
2025-09-24
France Services et la Médiathèque co-animent un atelier sur la cybersécurité
-> Inscriptions auprès de Marina Le Naour Gautier (France Services 02 40 39 37 01) ou auprès de Joachim à la Médiathèque (02 40 27 45 80). .
Relais Caf 3 place de l’Hotel de ville Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER CYBERSÉCURITÉ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Saint Brevin