Atelier Cybervacances Anime ton livre Cyber Du Mix Mourenx

Cyber Du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2026-02-10
Amène ton livre illustré ou choisis en un sur place grâce à une tablette, tu pourras y ajouter dessin, son, photo ou vidéo pour l’animer à ta façon.   .

Cyber Du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 84 

