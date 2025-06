Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues 23 juillet 2025 16:00

Eure

Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues 2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 16:00:00

fin : 2025-07-23 18:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Venez apprendre à entretenir et réparer votre bicyclette…

Afin de promouvoir la pratique du vélo, échanger les savoir - faire, favoriser l’autonomie des cyclistes, remettre en circulation des vélos délaissés, réutiliser les pièces détachées et recycler les matières premières…

Apportez vos chiffons, gants, bonne humeur et évitez les habits du dimanche

Tout public

Renseignements et RDV (pour les samedis uniquement): 06 33 25 68 33

Maison Forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Venez apprendre à entretenir et réparer votre bicyclette…

Afin de promouvoir la pratique du vélo, échanger les savoir - faire, favoriser l’autonomie des cyclistes, remettre en circulation des vélos délaissés, réutiliser les pièces détachées et recycler les matières premières…

Apportez vos chiffons, gants, bonne humeur et évitez les habits du dimanche

Tout public

Renseignements et RDV (pour les samedis uniquement): 06 33 25 68 33

Maison Forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues .

2 Rue des Écoles

Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 33 25 68 33

English : Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues

Come and learn how to maintain and repair your bicycle…

To promote cycling, exchange know-how, encourage cyclists’ autonomy, put neglected bikes back into circulation, reuse spare parts and recycle raw materials…

Bring your rags, gloves, good humor and avoid Sunday best

Open to all

Information and appointments (Saturdays only): 06 33 25 68 33

Maison Forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

German :

Kommen Sie und lernen Sie, wie Sie Ihr Fahrrad pflegen und reparieren können…

Um das Radfahren zu fördern, Know-how auszutauschen, die Unabhängigkeit der Radfahrer zu unterstützen, vernachlässigte Fahrräder wieder in Umlauf zu bringen, Ersatzteile wiederzuverwenden und Rohstoffe zu recyceln…

Bringen Sie Ihre Lappen, Handschuhe, gute Laune und vermeiden Sie Sonntagskleidung

Für die gesamte Öffentlichkeit

Informationen und RDV (nur samstags): 06 33 25 68 33

Maison Forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Italiano :

Venite a scoprire come mantenere e riparare la vostra bicicletta…

L’obiettivo è promuovere il ciclismo, scambiare know-how, incoraggiare i ciclisti a diventare più indipendenti, rimettere in circolazione le biciclette in disuso, riutilizzare i pezzi di ricambio e riciclare le materie prime…

Portate stracci, guanti, buon umore ed evitate il meglio della domenica

Aperto a tutti

Informazioni e appuntamenti (solo il sabato): 06 33 25 68 33

Maison Forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Espanol :

Ven y aprende a mantener y reparar tu bicicleta…

El objetivo es fomentar el uso de la bicicleta, intercambiar conocimientos, animar a los ciclistas a ser más independientes, volver a poner en circulación bicicletas abandonadas, reutilizar piezas de recambio y reciclar materias primas…

Traiga sus trapos, guantes, buen humor y evite lo mejor del domingo

Abierto a todos

Información y citas (sólo sábados): 06 33 25 68 33

Maison Forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

L’événement Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme Lyons Andelle