Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues samedi 8 novembre 2025.

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08 16:30:00

2025-11-08

Venez apprendre à entretenir et réparer votre bicyclette…

Afin de promouvoir la pratique du vélo, échanger les savoir - faire, favoriser l’autonomie des cyclistes, remettre en circulation des vélos délaissés, réutiliser les pièces détachées et recycler les matières premières…

Apportez vos chiffons, gants, bonne humeur et évitez les habits du dimanche

Tout public

Renseignements et RDV (pour les samedis uniquement): 06 33 25 68 33

Maison Forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 33 25 68 33

