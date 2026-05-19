Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues
Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues mercredi 17 juin 2026.
Les Hogues
Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Venez apprendre à entretenir et réparer votre bicyclette…
Afin de promouvoir la pratique du vélo, échanger les savoir - faire, favoriser l’autonomie des cyclistes, remettre en circulation des vélos délaissés, réutiliser les pièces détachées et recycler les matières premières…
Apportez vos chiffons, gants, bonne humeur et évitez les habits du dimanche
Tout public
Sans rendez-vous. .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 33 25 68 33
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English : Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues
L’événement Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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