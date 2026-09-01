Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues
mercredi 9 septembre 2026 · Les Hogues
Informations pratiques
Les Hogues
Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 17:00:00
Date(s) :
2026-09-09
L’association Haugr vous accueille dans le cadre des activités de la maison forestière pour un atelier autour de la bicyclette ! Venez apprendre à réparer et entretenir votre bicyclette et échanger des savoir-faire. .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 33 25 68 33
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English : Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues
L’événement Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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