Informations pratiques

Les Hogues

Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 17:00:00

Date(s) :

2026-09-09

L’association Haugr vous accueille dans le cadre des activités de la maison forestière pour un atelier autour de la bicyclette ! Venez apprendre à réparer et entretenir votre bicyclette et échanger des savoir-faire. .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 33 25 68 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues

L’événement Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle