Atelier CycloShow Châteauroux

Atelier CycloShow

27 Rue Beauchef Châteauroux Indre

Début : Samedi 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

2026-03-07

Vous êtes maman d’une jeune fille de 10 à 14 ans et vous souhaitez aborder avec elle la question du corps et des changements de la puberté ? L’association CycloShow-XY France vous propose de vivre une journée privilégiée mère et fille.

L’atelier Cycloshow constitue une approche originale, ludique et interactive, pour se questionner, se découvrir, se connaître. Les filles prennent place autour d’une grande scène et le Cyclo Show les invite à une représentation du cycle féminin.

Les filles sont à la fois spectatrices et actrices de ce qui se passe dans leur corps grâce à des jeux de rôles, des histoires, de la musique, des surprises… Un vocabulaire à la fois poétique et scientifique leur permet de comprendre simplement ce qui se passe en elles.

Les filles restent avec leur maman toute la journée (à l’exception d’une heure où elles sont entre elles et avec l’animatrice). Des petits temps d’échanges ponctuent cet atelier ; ils sont source d’une plus grande complicité mère-fille. .

27 Rue Beauchef Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 7 82 36 54 54

English :

Are you the mother of a young girl aged 10 to 14, and would like to talk to her about her body and the changes associated with puberty? The CycloShow-XY France association offers you the chance to experience a special mother-daughter day.

