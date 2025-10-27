ATELIER d’AIDE à l’INSCRIPTION sur DUODAY.fr Agence RENNES SUD Rennes
ATELIER d’AIDE à l’INSCRIPTION sur DUODAY.fr Agence RENNES SUD Rennes Lundi 27 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de la journée DUODAY du 20/11 : immersion professionnelle et/ou découverte d’un métier dans une entreprise
Un conseiller vous aide à vous inscrire sur la plateforme DUODAY, et rechercher une entreprise accueillante qui vous fera découvrir un métier pendant 1 journée (le 20/11)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-27T14:30:00.000+01:00
Fin : 2025-10-27T15:30:00.000+01:00
Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine