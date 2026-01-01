ATELIER D’ANCRAGE DE L’ÊTRE

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-01-20 2026-02-17

Expérience immersive.

Expérience immersive qui combine des approches complémentaires issues des techniques énergétiques, quantiques et corporelles. Favorisant la reconnexion intérieure, cet atelier accompagne chaque participant vers une incarnation plus profonde et consciente de son être dans le corps. .

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 27 22 96 90 marie.sabrina34@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immersive experience.

L’événement ATELIER D’ANCRAGE DE L’ÊTRE Ceyras a été mis à jour le 2025-12-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS