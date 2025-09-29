Atelier | Dangers sur internet | St Vénérand Saint-Vénérand

Atelier | Dangers sur internet | St Vénérand

15 rue St Bruno Saint-Vénérand Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29 15:00:00

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-29

Atelier collectif des risques et dangers sur internet.

Techniques utilisées par les pirates, les erreurs à éviter…

Atelier animé par Romaric Fourcade, conseiller numérique.

Uniquement sur inscription au 06 98 26 88 45.

15 rue St Bruno Saint-Vénérand 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 26 88 45

English :

Group workshop on the risks and dangers of the Internet.

Techniques used by hackers, mistakes to avoid…

Workshop led by Romaric Fourcade, digital advisor.

Registration required: 06 98 26 88 45.

German :

Gemeinsamer Workshop zu Risiken und Gefahren im Internet.

Von Hackern verwendete Techniken, Fehler, die Sie vermeiden sollten…

Workshop unter der Leitung von Romaric Fourcade, digitaler Berater.

Nur nach Anmeldung unter 06 98 26 88 45.

Italiano :

Workshop di gruppo sui rischi e i pericoli di Internet.

Tecniche utilizzate dagli hacker, errori da evitare…

Workshop condotto da Romaric Fourcade, consulente digitale.

Iscrizione obbligatoria al numero 06 98 26 88 45.

Espanol :

Taller en grupo sobre los riesgos y peligros de Internet.

Técnicas utilizadas por los piratas informáticos, errores que hay que evitar…

Taller dirigido por Romaric Fourcade, asesor digital.

Inscripción previa en el 06 98 26 88 45.

