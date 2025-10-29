Atelier d’anglais Médiathèque Biscarrosse

Atelier d'anglais Médiathèque Biscarrosse mercredi 29 octobre 2025.

Atelier d’anglais

Médiathèque 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Atelier d’anglais pour les 3-11 ans sur le thème de l’automne avec Emilie responsable mini school Récréanglais Biscarrosse .

Médiathèque 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr

