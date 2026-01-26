Atelier d’anglais Plouzévédé

Atelier d’anglais

Pôle enfance Plouzévédé Finistère

Début : 2026-02-04 17:00:00

fin : 2026-02-04 18:00:00

2026-02-04 2026-03-04 2026-03-18

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans, seuls ou accompagnés de leurs parents.

Séances animées par Anne-Laure Le Duff.

Gratuit sur inscription. .

Pôle enfance Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27

