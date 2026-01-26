Atelier d’anglais Plouzévédé
Atelier d’anglais Plouzévédé mercredi 4 février 2026.
Atelier d’anglais
Pôle enfance Plouzévédé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 17:00:00
fin : 2026-02-04 18:00:00
Date(s) :
2026-02-04 2026-03-04 2026-03-18
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans, seuls ou accompagnés de leurs parents.
Séances animées par Anne-Laure Le Duff.
Gratuit sur inscription. .
Pôle enfance Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27
