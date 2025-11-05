Atelier d’animation : Ferme ta boucle ! Maison Fumetti Nantes

payant 55 €

Début : 2025-11-05T18:30:00 – 2025-11-05T20:00:00

Fin : 2025-11-12T18:30:00 – 2025-11-12T20:00:00

Pour les fines-bouches, les bouche en cœur et les grenouilles à grande bouche, voici un atelier d’animation ! Florence Mouget vous propose d’explorer des techniques d’animation traditionnelles sur papier, explorer le mouvement et dessiner une mini-séquence bouclée image par image.

Stage en deux séances : les mercredis 5 et 12 novembre 18h30 à 20h30.

Maison Fumetti 6 cour Jules Durand (Bibliothèque de la Manufacture), Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Illustration par Florence Mouget