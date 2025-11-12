Atelier d’animation : Ferme ta boucle ! Nantes

Atelier d’animation : Ferme ta boucle ! Nantes mercredi 12 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-12 18:30 – 20:00

Gratuit : non payant 55 € Réserver sur le site de Maison Fumetti Tout public

Pour les fines-bouches, les bouche en cœur et les grenouilles à grande bouche, voici un atelier d’animation ! Florence Mouget vous propose d’explorer des techniques d’animation traditionnelles sur papier, explorer le mouvement et dessiner une mini-séquence bouclée image par image. Stage en deux séances : les mercredis 5 et 12 novembre 18h30 à 20h30.

Nantes 44000

http://www.maisonfumetti.fr/ contact@maisonfumetti.fr https://www.maisonfumetti.fr/en_boucle/