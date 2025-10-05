Atelier Dans la tête de l’IA Le Puy-en-Velay

Atelier Dans la tête de l’IA Le Puy-en-Velay dimanche 5 octobre 2025.

Atelier Dans la tête de l’IA

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Des jeux et des expériences pour comprendre les intelligences artificielles, en mode débranché (sans ordi, mais avec des idées). Par l’Association les petits débrouillards Aura.

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40

English :

Games and experiments to understand artificial intelligence, in unplugged mode (without a computer, but with ideas). By Association les petits débrouillards Aura.

German :

Spiele und Experimente, um künstliche Intelligenzen zu verstehen, im Modus « débranché » (ohne Computer, aber mit Ideen). Von der Association les petits débrouillards Aura.

Italiano :

Giochi ed esperimenti per capire l’intelligenza artificiale, in modalità unplugged (senza computer, ma con le idee). A cura dell’Associazione les petits débrouillards Aura.

Espanol :

Juegos y experimentos para entender la inteligencia artificial, en modo unplugged (sin ordenador, pero con ideas). Por la Asociación les petits débrouillards Aura.

