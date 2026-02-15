Atelier, Dans l’atelier de Camille Claudel La Distylerie Luçon

Atelier, Dans l’atelier de Camille Claudel

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-04-14 15:30:00

fin : 2026-04-14 17:00:00

2026-04-14

Un atelier créatif pour petits et grands !

Entrez dans l’univers de Camille Claudel et initiez-vous à l’art du modelage tout en vous amusant. Expérimentez, façonnez et laissez vos mains donner vie à vos émotions pour créer vos propres œuvres !

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

A creative workshop for young and old!

