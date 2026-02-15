Atelier, Dans l’atelier de Camille Claudel La Distylerie Luçon
Atelier, Dans l’atelier de Camille Claudel La Distylerie Luçon mardi 14 avril 2026.
Atelier, Dans l’atelier de Camille Claudel
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:30:00
fin : 2026-04-14 17:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Un atelier créatif pour petits et grands !
Entrez dans l’univers de Camille Claudel et initiez-vous à l’art du modelage tout en vous amusant. Expérimentez, façonnez et laissez vos mains donner vie à vos émotions pour créer vos propres œuvres !
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.
.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A creative workshop for young and old!
L’événement Atelier, Dans l’atelier de Camille Claudel Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud