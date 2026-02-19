Atelier Dans les Coulisses du Vin Secrets de vinification La Grande École Le Havre

Atelier Dans les Coulisses du Vin Secrets de vinification

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-24 19:30:00

fin : 2026-03-24 20:30:00

2026-03-24

Et si vous découvriez ce qui se cache vraiment derrière un verre de vin ? Lors de cet atelier d’œnologie, partez à la découverte des différents types de vinification et comprenez comment naissent les styles de vins que vous aimez tant. Vinification en rouge, en blanc, en rosé, méthodes traditionnelles ou plus modernes… Chaque technique influence les arômes, la structure et le caractère du vin. À travers des explications simples et une dégustation guidée, vous apprendrez à reconnaître l’impact de la vinification sur le goût. Un atelier convivial et pédagogique, idéal pour mieux comprendre le vin, affiner son palais et briller à votre prochain dîner.

Durée 1h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

