Atelier Dans les Coulisses du Vin Secrets de vinification La Grande École Le Havre mardi 24 mars 2026.
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-24 19:30:00
fin : 2026-03-24 20:30:00
2026-03-24
Et si vous découvriez ce qui se cache vraiment derrière un verre de vin ? Lors de cet atelier d’œnologie, partez à la découverte des différents types de vinification et comprenez comment naissent les styles de vins que vous aimez tant. Vinification en rouge, en blanc, en rosé, méthodes traditionnelles ou plus modernes… Chaque technique influence les arômes, la structure et le caractère du vin. À travers des explications simples et une dégustation guidée, vous apprendrez à reconnaître l’impact de la vinification sur le goût. Un atelier convivial et pédagogique, idéal pour mieux comprendre le vin, affiner son palais et briller à votre prochain dîner.
Durée 1h
Réservation obligatoire .
+33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
