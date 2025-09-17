ATELIER DANSE ADULTE-ENFANT EN LIEN AU SPECTACLE LE PETIT B Langogne

11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-01-21 10:30:00

2026-01-21

Un atelier danse en lien au spectacle Le Petit B pour tisser de nouveaux liens, découvrir le corps, l’espace et la créativité !

Laissez-vous guider par un danseur pour un moment de jeu en duo, où chacun explore le mouvement, les matières et les sensations. Un temps complice pour découvrir ensemble le corps, l’espace et la créativité.

Atelier co-accueilli par Scènes Croisées avec Les Fadrelles et la mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Alliet La saison et la Médiathèque Haut Allier Margeride .

11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

A dance workshop linked to the show « Le Petit B » to forge new links, discover the body, space and creativity!

Let a dancer guide you through a moment of duo play, where everyone explores movement, materials and sensations. A time to discover body, space and creativity together.

German :

Ein Tanzworkshop in Verbindung mit der Aufführung « Le Petit B », um neue Verbindungen zu knüpfen, den Körper, den Raum und die Kreativität zu entdecken!

Lassen Sie sich von einem Tänzer zu einem Spiel zu zweit anleiten, bei dem jeder die Bewegung, die Materialien und die Empfindungen erforscht. Eine Zeit der Komplizenschaft, um gemeinsam den Körper, den Raum und die Kreativität zu entdecken.

Italiano :

Un laboratorio di danza legato allo spettacolo « Le Petit B » per creare nuovi legami e scoprire il corpo, lo spazio e la creatività!

Lasciatevi guidare da un danzatore per un momento di gioco in coppia, dove ognuno esplora il movimento, i materiali e le sensazioni. Un momento per scoprire insieme il corpo, lo spazio e la creatività.

Espanol :

Un taller de danza vinculado al espectáculo « Le Petit B » para forjar nuevos vínculos y descubrir el cuerpo, el espacio y la creatividad

Déjate guiar por un bailarín para un momento de juego a dúo, donde cada uno explora el movimiento, los materiales y las sensaciones. Es una forma divertida de descubrir juntos el cuerpo, el espacio y la creatividad.

