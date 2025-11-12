Atelier danse Autour de l’envol Salle St Cloud Lessay

Atelier danse Autour de l’envol

La médiathèque vous propose un atelier danse, animé par la compagnie Autour du mouvement le mercredi 12 novembre à 14h30 à la salle Saint Cloud.

Cet atelier de danse pour enfants a pour thème Autour de l’envol .

Les parents pourront participer à l’atelier avec leur(s) enfants.

Dans le cadre du Bal des Oiseaux en partenariat avec la COCM. .

