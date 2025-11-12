Atelier danse Autour de l’envol Salle St Cloud Lessay
Salle St Cloud Lessay
12 novembre 2025 14:30
15:45
2025-11-12
La médiathèque vous propose un atelier danse, animé par la compagnie Autour du mouvement le mercredi 12 novembre à 14h30 à la salle Saint Cloud.
Cet atelier de danse pour enfants a pour thème Autour de l’envol .
Les parents pourront participer à l’atelier avec leur(s) enfants.
Dans le cadre du Bal des Oiseaux en partenariat avec la COCM. .
Salle St Cloud 29 place Saint Cloud Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
