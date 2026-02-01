Atelier danse Autour de l’envol Salle Saint-Cloud Lessay
Atelier danse Autour de l’envol Salle Saint-Cloud Lessay mercredi 18 février 2026.
Atelier danse Autour de l’envol
Salle Saint-Cloud Place Saint-Cloud Lessay Manche
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 15:45:00
2026-02-18
Pour les enfants, la Compagnie en mouvement, accompagnera chaque participant dans cet atelier autour du thème de l’envol. A partir de 5 ans, sur inscription au 02 33 07 70 32 ou mediatheque@lessay.fr .
Salle Saint-Cloud Place Saint-Cloud Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
