Atelier danse Autour de l’envol Salle Saint-Cloud Lessay

Atelier danse Autour de l’envol

Salle Saint-Cloud Place Saint-Cloud Lessay Manche

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 15:45:00

2026-02-18

Pour les enfants, la Compagnie en mouvement, accompagnera chaque participant dans cet atelier autour du thème de l’envol. A partir de 5 ans, sur inscription au 02 33 07 70 32 ou mediatheque@lessay.fr .

Salle Saint-Cloud Place Saint-Cloud Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

English : Atelier danse Autour de l’envol

