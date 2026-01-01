Atelier danse avec Claire Lamothe Rue Louis Jouvet Vorey

Atelier danse avec Claire Lamothe

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-01-28 18:00:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Cet atelier, en lien avec le spectacle A More, a pour objectif de mettre en corps et en voix à travers une exploration autour de la matière et de la transformation. Il s’agit d’un temps de pratique sensible, entre mouvement, voix et imaginaire.

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes association.labarque@gmail.com

English :

This workshop, linked to the show A More, aims to bring body and voice together through an exploration of matter and transformation. It’s a time for sensitive practice, between movement, voice and imagination.

