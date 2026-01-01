Atelier danse avec Claire Lamothe Rue Louis Jouvet Vorey
Atelier danse avec Claire Lamothe Rue Louis Jouvet Vorey mercredi 28 janvier 2026.
Atelier danse avec Claire Lamothe
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : 
Début : 2026-01-28 18:00:00
fin : 2026-01-28
Début : 2026-01-28 18:00:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Cet atelier, en lien avec le spectacle A More, a pour objectif de mettre en corps et en voix à travers une exploration autour de la matière et de la transformation. Il s’agit d’un temps de pratique sensible, entre mouvement, voix et imaginaire.
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes association.labarque@gmail.com
English :
This workshop, linked to the show A More, aims to bring body and voice together through an exploration of matter and transformation. It’s a time for sensitive practice, between movement, voice and imagination.
