Atelier danse avec la Cie Yaa Samar! Dance Theatre Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Atelier danse avec la Cie Yaa Samar! Dance Theatre

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Atelier de mouvement en écho au spectacle Gathering donné le jeudi 27 novembre au théâtre Jean Lurçat.

Au programme échauffement, jeux collectifs, improvisation de groupe, travail sur le rythme et la voix, dabkeh (danse traditionnelle du Levant).

Des temps de discussion seront également proposés, sur l’histoire de la compagnie et le projet Gathering, ainsi qu’autour des cultures du rassemblement propres aux participant·es. Les danses contemporaines et folkloriques seront ainsi abordées pendant le stage.

À partir de 15 ans. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 12 relations-publiques@snaubusson.com

