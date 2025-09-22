ATELIER DANSE AVEC STANISLAS SIWIOREK Marvejols

ATELIER DANSE AVEC STANISLAS SIWIOREK

Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Une grande aventure imaginaire et ludique autour du corps et du jeu, avec Stanislas Siwiorek, en lien au spectacle Et si tu danses.

Atelier co-accueilli par Scènes Croisées avec Le Trianon Marvejols et la communauté de communes Gévaudan

– De 10h à 11h atelier pour les 4-8 ans

– De 11h à 12h atelier pour les 8 à 13 ans

Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

An imaginary and playful adventure around the body and play, with Stanislas Siwiorek, in connection with the show Et si tu danses.

Workshop co-hosted by Scènes Croisées, Le Trianon Marvejols and the communauté de communes Gévaudan

? 10 a.m. to 11 a.m.: workshop for 4-8 year-olds

? 11am to 12pm: workshop for 8 to 13 year olds

German :

Ein großes imaginäres und spielerisches Abenteuer rund um den Körper und das Spiel, mit Stanislas Siwiorek, in Verbindung mit dem Stück Et si tu danses.

Workshop in Zusammenarbeit mit Scènes Croisées, Le Trianon Marvejols und der Communauté de communes Gévaudan

? Von 10 bis 11 Uhr: Workshop für 4- bis 8-Jährige

? Von 11 bis 12 Uhr: Workshop für 8- bis 13-Jährige

Italiano :

Stanislas Siwiorek ci accompagna in un’avventura ludica e immaginaria intorno al corpo e al gioco, in concomitanza con lo spettacolo Et si tu danses.

Laboratorio organizzato da Scènes Croisées con Le Trianon Marvejols e la Communauté de Communes Gévaudan

? Dalle 10.00 alle 11.00: laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni

? Dalle 11 alle 12: laboratorio per ragazzi dagli 8 ai 13 anni

Espanol :

Stanislas Siwiorek nos embarca en una aventura lúdica e imaginaria en torno al cuerpo y el juego, con motivo del espectáculo Et si tu danses.

Taller coorganizado por Scènes Croisées con Le Trianon Marvejols y la Communauté de Communes Gévaudan

? De 10:00 a 11:00: taller para niños de 4 a 8 años

? De 11:00 a 12:00: taller para niños de 8 a 13 años

