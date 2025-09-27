ATELIER DANSE AVEC TO’A SERIN TUIKALEPA Place du général de Gaulle Martres-Tolosane

Place du général de Gaulle ANGONIA Martres-Tolosane Haute-Garonne

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Étudiant en arts visuels aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, To’a y développe un travail de performance et d’installation, autour du jeu pris comme un lieu, un espace d’étude des relations sociales il aime raconter des histoires, les transformer, les livrer à l’interaction du public.

En 2023, il intègre la formation Extensions au CDCN de Toulouse.

To’a est interprète de la piece FICTIVE, qui fait suite MR SPLITFOOT.

Il danse également pour la pièce Unisson du chorégraphe Yaïr Barelli, et pour le projet en espace public La Worde, la Wild et le Web, d’Emmy Ols, artiste et apprentie à la FAI-AR. Il travaille aussi sur les futurs projets du chorégraphe et danseur Aldéric Doyen, et de Jeanne Chopy, plasticienne et chorégraphe. .

Place du général de Gaulle ANGONIA Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@angonia.fr

English :

As a visual arts student at the Beaux-Arts in Clermont-Ferrand, To?a is developing his performance and installation work around the game as a place and space for studying social relations: he likes to tell stories, transform them and make them available for public interaction.

German :

To?a studiert Bildende Kunst an der Beaux-Arts in Clermont-Ferrand und entwickelt dort eine Performance- und Installationsarbeit rund um das Spiel als Ort und Raum für die Untersuchung sozialer Beziehungen.

Italiano :

Studente di arti visive presso le Beaux-Arts di Clermont-Ferrand, To?a sta sviluppando il suo lavoro di performance e installazione intorno al gioco come luogo, spazio di studio delle relazioni sociali: gli piace raccontare storie, trasformarle e lasciarle aperte all’interazione con il pubblico.

Espanol :

Estudiante de artes visuales en las Bellas Artes de Clermont-Ferrand, To?a desarrolla su trabajo de performance e instalación en torno al juego como lugar, espacio de estudio de las relaciones sociales: le gusta contar historias, transformarlas y dejarlas abiertas a la interacción del público.

