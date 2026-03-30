Atelier danse bien-être Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS
Atelier danse bien-être Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS samedi 4 avril 2026.
Danse le cadre du Mois Parisien de la Santé Mentale, le Centre Annie Fratellini vous invite à découvrir la Danse Bien-Être !
Le cours de danse bien-être est une expérience holistique qui combine mouvement, musique et techniques de relaxation pour promouvoir la santé physique et mentale. Ce cours est conçu pour tous les niveaux et âges, mettant l’accent sur le plaisir et la connexion avec soi-même plutôt que sur la performance technique, aucun pré-requis n’est nécessaire.
L’atelier propose des exercices de relaxation et respiration, des étirements et exercices d’assouplissement, des temps dansés « libres » et « guidés », des propositions pour explorer différentes qualités de mouvement et différentes modalité d’« énergie corporelle », des exercices de confiance / « lâcher prise » …
Dans un cadre bienveillant et décontracté !
Des ateliers sont prévus tout le long de l’année, découvrez les autres dates ici : https://claje.aniapp.fr/activites/centre-social/danse-bien-etre
Amoitelier holistique qui combine danse, expression libre et techniques de relaxation pour promouvoir la santé physique et mentale.
Le samedi 04 avril 2026
de 15h30 à 17h00
payant
5 euros par personne.
https://claje.aniapp.fr/activites/centre-social/danse-bien-etre
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T18:30:00+02:00
fin : 2026-04-04T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T15:30:00+02:00_2026-04-04T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS
https://claje.aniapp.fr/activites/centre-social/danse-bien-etre +33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/ https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/
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