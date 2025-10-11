Atelier : Danse bien-être Centre Paris Anim’ Annie Fratellini Paris

Atelier : Danse bien-être Centre Paris Anim’ Annie Fratellini Paris samedi 11 octobre 2025.

Un atelier pour tous au cœur du 12e

L’atelier « Danse Bien-Être » est une expérience unique qui combine relaxation, respiration, assouplissement et mouvements dansés, à la fois libres et guidés.

Sans exigence technique, il privilégie le plaisir, la conscience corporelle et l’exploration des énergies du corps. Un moment pour se reconnecter à soi-même, dans une ambiance bienveillante, conviviale et intergénérationnelle.

Le centre social et d’animation Annie Fratellini, situé dans le 12e arrondissement, propose un atelier de danse bien-être pour tous. Une invitation à allier mouvement, détente et expression libre, dans un cadre chaleureux et accessible à tous les âges.

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit

Nombre de places limité à 12 personnes

Modalités d’inscription : Sur inscription, via le site claje.aniapp.fr.

Public jeunes et adultes. A partir de 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T18:30:00+02:00

fin : 2025-10-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T15:30:00+02:00_2025-10-11T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris