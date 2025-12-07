Atelier Danse & Bien-être Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Atelier Danse & Bien-être Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 7 décembre 2025.
Dim. 07 déc. 2025 de 14h > 15h30 |
Dans le cadre « Un dimanche à Mado »
Un atelier qui fait du bien au corps et à l’esprit : découvrez avec Desirée cet atelier et reconnectez-vous à votre énergie positive
Un atelier qui fait du bien au corps et à l’esprit : découvrez la Danse & Bien-être et reconnectez-vous à votre énergie positive
Le dimanche 07 décembre 2025
de 14h00 à 15h30
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin