Atelier Danse & Bien-être Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Dim. 07 déc. 2025 de 14h > 15h30 |

Dans le cadre « Un dimanche à Mado »

Un atelier qui fait du bien au corps et à l’esprit : découvrez la Danse & Bien-être et reconnectez-vous à votre énergie positive

Le dimanche 07 décembre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin