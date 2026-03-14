Atelier Danse & Bien-être Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Atelier Danse & Bien-être Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 12 avril 2026.
Dim. 12 avril de 12h30 > 14h
Dans le cadre « Un dimanche à Mado » et du mois de la santé mentale
Un atelier qui fait du bien au corps et à l’esprit : découvrez avec Desirée cet atelier et reconnectez-vous à votre énergie positive
Inscriptions sur place et par téléphone au 01.82.04.02.95
Un atelier qui fait du bien au corps et à l’esprit : découvrez la Danse & Bien-être et reconnectez-vous à votre énergie positive
Le dimanche 12 avril 2026
de 12h30 à 14h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T15:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T12:30:00+02:00_2026-04-12T14:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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