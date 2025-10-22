Atelier danse Bollywood Nazelles-Négron

Atelier danse Bollywood Nazelles-Négron mercredi 22 octobre 2025.

Atelier danse Bollywood

Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-10-22 18:00:00

2025-10-22

Le mercredi 22 octobre 2025, venez profiter d’une initiation à la danse Bollywood à la médiathèque de Nazelles Négron à 17h et 18h.

Contraction entre Bombay et Hollywood, le terme « bollywood » désigne en occident le cinéma indien en général mais également un style de danse haut en couleur.

Sarah Bardeau, professeure de danse et danseuse, vous propose de venir découvrir cet univers joyeux, riche et varié lors d’un atelier dansé.

Deux créneaux

17h 5 9 ans.

18h adolescents et adultes. .

Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 67 30 bibliotheque@nzn.fr

English :

On Wednesday, October 22, 2025, come and enjoy an introduction to Bollywood dance at the Nazelles-Négron media library at 5pm and 6pm.

German :

Am Mittwoch, den 22. Oktober 2025, können Sie in der Mediathek von Nazelles Négron um 17.00 und 18.00 Uhr eine Einführung in den Bollywood-Tanz genießen.

Italiano :

Mercoledì 22 ottobre 2025, venite a godervi un’introduzione alla danza bollywoodiana presso la biblioteca multimediale di Nazelles Négron alle 17.00 e alle 18.00.

Espanol :

El miércoles 22 de octubre de 2025, venga a disfrutar de una iniciación a la danza de Bollywood en la mediateca Nazelles Négron a las 17:00 y 18:00 horas.

