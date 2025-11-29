Atelier Danse capoeira Salle du dojo Montignac-Lascaux
Salle du dojo Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Atelier de danse traditionnelle brésilienne animé par Pablo Allaoui.
Réservation obligatoire.
L’Amicale Laïque du Montignacois vous propose un atelier d’initiation adulte à la capoeira, un mélange d’art martial et de danse brésilienne.
Venez donc vous essayer à cette pratique traditionnelle rentrée en 2014 au Patrimoine Culturel immatériel.
Celui-ci est animé par Pablo, alias Do brasil.
Salle du dojo Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 contact@almvv.fr
English : Atelier Danse capoeira
Traditional Brazilian dance workshop led by Pablo Allaoui.
Reservations required.
German : Atelier Danse capoeira
Workshop für traditionellen brasilianischen Tanz unter der Leitung von Pablo Allaoui.
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Laboratorio di danza tradizionale brasiliana condotto da Pablo Allaoui.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Atelier Danse capoeira
Taller de danza tradicional brasileña dirigido por Pablo Allaoui.
Imprescindible reservar.
