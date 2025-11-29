Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Danse capoeira Salle du dojo Montignac-Lascaux

Atelier Danse capoeira Salle du dojo Montignac-Lascaux samedi 29 novembre 2025.

Salle du dojo Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Atelier de danse traditionnelle brésilienne animé par Pablo Allaoui.

Réservation obligatoire.
L’Amicale Laïque du Montignacois vous propose un atelier d’initiation adulte à la capoeira, un mélange d’art martial et de danse brésilienne.

Venez donc vous essayer à cette pratique traditionnelle rentrée en 2014 au Patrimoine Culturel immatériel.
Celui-ci est animé par Pablo, alias Do brasil.

Places limitées. Réservation obligatoire.   .

Salle du dojo Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88  contact@almvv.fr

English : Atelier Danse capoeira

Traditional Brazilian dance workshop led by Pablo Allaoui.

Reservations required.

German : Atelier Danse capoeira

Workshop für traditionellen brasilianischen Tanz unter der Leitung von Pablo Allaoui.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Laboratorio di danza tradizionale brasiliana condotto da Pablo Allaoui.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier Danse capoeira

Taller de danza tradicional brasileña dirigido por Pablo Allaoui.

Imprescindible reservar.

