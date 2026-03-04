Atelier danse contact improvisation, Carreau du Temple, Paris

Atelier danse contact improvisation 10 mars – 30 juin, les mardis Carreau du Temple Paris

Le cours : 15 € ; la carte de cours : 60 soit 12 € le cours ; adhésions : simple 10 € & soutien 25€ et plus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-10T19:00:00+01:00 – 2026-03-10T20:30:00+01:00
Fin : 2026-06-30T19:00:00+02:00 – 2026-06-30T20:30:00+02:00

Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Paris Île-de-France
Un atelier inclusif mêlant danse contact improvisation et pratiques somatiques pour explorer ses forces, ses limites et la rencontre de l’autre.