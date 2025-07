Atelier danse contemporaine avec la compagnie Sauvage Parc François Mitterand Villeneuve-sur-Lot

Atelier danse contemporaine avec la compagnie Sauvage Parc François Mitterand Villeneuve-sur-Lot mardi 15 juillet 2025.

Atelier danse contemporaine avec la compagnie Sauvage

Parc François Mitterand 68 Avenue du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-15 16:45:00

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Venez vous initier à la danse contemporaine et profiter du spectacle.

De 5 à 10 ans.

De 5 à 10 ans. .

Parc François Mitterand 68 Avenue du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Atelier danse contemporaine avec la compagnie Sauvage

Come and learn contemporary dance and enjoy the show.

Ages 5 to 10.

German : Atelier danse contemporaine avec la compagnie Sauvage

Lassen Sie sich in den zeitgenössischen Tanz einführen und genießen Sie die Aufführung.

Von 5 bis 10 Jahren.

Italiano :

Venite a imparare la danza contemporanea e a godervi lo spettacolo.

Dai 5 ai 10 anni.

Espanol : Atelier danse contemporaine avec la compagnie Sauvage

Ven a aprender danza contemporánea y disfruta del espectáculo.

De 5 a 10 años.

