Atelier Danse Contemporaine

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-27

L’association Syrinx propose des ateliers pour adultes tous niveaux, aucune expérience prérequise. Possibilité de participer à 1 ou 2 week-ends. Avec Inès Perron, danseuse de choréographe. .

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 08 84 30 79

L’événement Atelier Danse Contemporaine Roscoff a été mis à jour le 2025-12-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX