Atelier Danse Contemporaine Place de la Gare Roscoff samedi 20 décembre 2025.
Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-21 12:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-27
L’association Syrinx propose des ateliers pour adultes tous niveaux, aucune expérience prérequise. Possibilité de participer à 1 ou 2 week-ends. Avec Inès Perron, danseuse de choréographe. .
Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 08 84 30 79
