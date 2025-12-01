Atelier danse contemporaine, tout public avec Balkis Moutashar, Cie Balkis Moutashar VIADANSE Belfort

Atelier danse contemporaine, tout public avec Balkis Moutashar, Cie Balkis Moutashar VIADANSE Belfort samedi 13 décembre 2025.

VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Des ateliers de pratique tout public (dès 15 ans) sont organisés à VIADANSE une fois par mois.

Proposés par les artistes et compagnies en résidence, ils invitent le public à expérimenter les processus de création au travers de la pratique. .

