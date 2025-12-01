Atelier danse contemporaine, tout public avec Balkis Moutashar, Cie Balkis Moutashar VIADANSE Belfort
Atelier danse contemporaine, tout public avec Balkis Moutashar, Cie Balkis Moutashar VIADANSE Belfort samedi 13 décembre 2025.
Atelier danse contemporaine, tout public avec Balkis Moutashar, Cie Balkis Moutashar
VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Atelier danse contemporaine, tout public avec Balkis Moutashar, Cie Balkis Moutashar
Des ateliers de pratique tout public (dès 15 ans) sont organisés à VIADANSE une fois par mois.
Proposés par les artistes et compagnies en résidence, ils invitent le public à expérimenter les processus de création au travers de la pratique. .
VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@viadanse.com
English : Atelier danse contemporaine, tout public avec Balkis Moutashar, Cie Balkis Moutashar
German : Atelier danse contemporaine, tout public avec Balkis Moutashar, Cie Balkis Moutashar
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier danse contemporaine, tout public avec Balkis Moutashar, Cie Balkis Moutashar Belfort a été mis à jour le 2025-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)