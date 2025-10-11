Atelier danse créative à la MJC MJC Jean-Paul Robin Naintré

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne

Laissez votre corps danser librement et votre créativité s’épanouir !

Aurore vous propose un atelier en toute bienveillance avec le mouvement libre comme canal d’expression artistique et émotionnelle.

Le prix est libre donnez ce que vous pouvez.

**Rendez-vous samedi 11 octobre à 10h30 au rez-de-chaussée de la MJC !** .

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr

