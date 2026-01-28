Atelier danse créative Baliros

Atelier danse créative

Chemin de la Cassourade Baliros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Dansons et explorons ensemble avec les différents éléments de la nature. Un temps pour soi et de connexion avec les autres. Un temps d’exploration et de création ludique et rythmique. .

Chemin de la Cassourade Baliros 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine loupai@etik.com

