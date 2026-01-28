Atelier danse créative Baliros
Atelier danse créative Baliros mercredi 4 février 2026.
Atelier danse créative
Chemin de la Cassourade Baliros Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Dansons et explorons ensemble avec les différents éléments de la nature. Un temps pour soi et de connexion avec les autres. Un temps d’exploration et de création ludique et rythmique. .
Chemin de la Cassourade Baliros 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine loupai@etik.com
L’événement Atelier danse créative Baliros a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay