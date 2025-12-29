Atelier danse créative MJC Jean-Paul Robin Naintré

Atelier danse créative MJC Jean-Paul Robin Naintré samedi 7 mars 2026.

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne

Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

2026-03-07

Découvrez les bienfaits de la danse créative et de l’expression par le mouvement !
Atelier ouvert à toutes et à tous sans condition de niveau de danse. Animé par Aurore Berthault. Accessible aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans.   .

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13  mjc.naintre@orange.fr

