Atelier danse créative MJC Jean-Paul Robin Naintré samedi 7 mars 2026.
MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne
Tarif : – –
Découvrez les bienfaits de la danse créative et de l’expression par le mouvement !
Atelier ouvert à toutes et à tous sans condition de niveau de danse. Animé par Aurore Berthault. Accessible aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans. .
MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr
