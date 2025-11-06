ATELIER DANSE CRÉATIVE PARENTS ENFANTS Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-06 11:00:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Créer du lien avec son enfant, partager des temps de joie et aller à la découverte de ses émotions…

Animé par Emeline Moreau, Cie Birds

Durée 1h • Public De 18 mois à 3 ans



Dans le cadre du mois des tous petits

Sur réservation auprès de la médiathèque 02 40 27 45 80 .

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

