ATELIER DANSE CRÉATIVE PARENTS ENFANTS Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-11-06 11:00:00
fin : 2025-11-06
2025-11-06
Créer du lien avec son enfant, partager des temps de joie et aller à la découverte de ses émotions…
Animé par Emeline Moreau, Cie Birds
Durée 1h • Public De 18 mois à 3 ans
Dans le cadre du mois des tous petits
Sur réservation auprès de la médiathèque 02 40 27 45 80 .
Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr
