ATELIER DANSE CREATIVE
Saint-André-de-Sangonis Hérault
Venez vitre un atelier de danse créative avec Marie Dubois !
dimanche 7 décembre
14h-16h
Complexe sportif Saint-André-de-Sangonis
tout public à partir de 16 ans
15€/atelier
120€ les 10 ateliers
Informations et inscriptions madubois22@gmail.com
0646692121 .
madubois22@gmail.com
0646692121
English :
Come and enjoy a creative dance workshop with Marie Dubois!
