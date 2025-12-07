ATELIER DANSE CREATIVE Saint-André-de-Sangonis

ATELIER DANSE CREATIVE

Venez vitre un atelier de danse créative avec Marie Dubois !

dimanche 7 décembre

14h-16h

Complexe sportif Saint-André-de-Sangonis

tout public à partir de 16 ans

15€/atelier

120€ les 10 ateliers

Informations et inscriptions madubois22@gmail.com

0646692121 .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 46 69 21 21 madubois22@gmail.com

English :

Come and enjoy a creative dance workshop with Marie Dubois!

