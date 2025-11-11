Atelier danse croisée – Musée Kréyol Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-11 14:00 – 18:00

Dans le cadre de la nocturne Musée Kréyol Mardi 11 novembre 2025 de 14h à 18h :Stage croisé de danse entre contemporain, danses traditionnelles béninoises et antillaises (Bèlè et gwoka). 14h00 à 14h45 : Danse contemporaine14h45 à 15h30 : Danse béninoise15h30 à 16h00 : Bèlè16h00 à 16h30 : Gwoka16h30 à 17h30 : Montée au Tambour Avec les Associations Lyannaj Pou Eritaj, Bambou Kréyol, Nou Ka dansé, Chantal Loïal & Serge Amoussou Guenou Devenez ambassadeur de la danse qui sera présentée à la fin de la soirée Musée Kréyol du 13 novembre 2025. Tout public Durée : 4h

