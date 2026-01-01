Atelier Danse Café la Patte d’Oie Douarnenez
Atelier Danse Café la Patte d’Oie Douarnenez mercredi 21 janvier 2026.
Atelier Danse
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Début : 2026-01-21 10:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-21
Entrer en danse, faire confiance en ce qui se déroule, se trame, se danse et surgit. Par Hélène Garbaye .
Café la Patte d'Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
