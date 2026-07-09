ATELIER DANSE ENFANTS SALLE DES FÊTES DE PEYSSIES Peyssies

mercredi 2 septembre 2026 · SALLE DES FÊTES DE PEYSSIES · Peyssies

Informations pratiques

Peyssies

ATELIER DANSE ENFANTS

SALLE DES FÊTES DE PEYSSIES 45 route des lacs Peyssies Haute-Garonne

Tarif : 220 – 220 – EUR

220

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 14:00:00

fin : 2027-06-30 19:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Faites découvrir la danse à vos enfants pour prendre soin de leur santé mentale !

Proposé par l’association Rêves de 2 mains. 220 .

SALLE DES FÊTES DE PEYSSIES 45 route des lacs Peyssies 31390 Haute-Garonne Occitanie revesde2mains@gmail.com

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English :

Introduce your children to dance to support their mental health!

L’événement ATELIER DANSE ENFANTS Peyssies a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE