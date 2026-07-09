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ATELIER DANSE ENFANTS SALLE DES FÊTES DE PEYSSIES Peyssies

mercredi 2 septembre 2026 · SALLE DES FÊTES DE PEYSSIES · Peyssies

ATELIER DANSE ENFANTS SALLE DES FÊTES DE PEYSSIES Peyssies

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 30 juin 2027
Heure de début
14:00:00
Lieu
SALLE DES FÊTES DE PEYSSIES
Adresse
45 route des lacs
Ville
31390 Peyssies
Département
Haute-Garonne
Tarif
220 220 220 Tarif enfant

Peyssies

ATELIER DANSE ENFANTS

SALLE DES FÊTES DE PEYSSIES 45 route des lacs Peyssies Haute-Garonne

Tarif : 220 – 220 – EUR
220
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:00:00
fin : 2027-06-30 19:00:00

Date(s) :
2026-09-02

Faites découvrir la danse à vos enfants pour prendre soin de leur santé mentale !
Proposé par l’association Rêves de 2 mains. 220  .

SALLE DES FÊTES DE PEYSSIES 45 route des lacs Peyssies 31390 Haute-Garonne Occitanie   revesde2mains@gmail.com

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English :

Introduce your children to dance to support their mental health!

L’événement ATELIER DANSE ENFANTS Peyssies a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE